حين يتم الإقتداء بالمرحوم الشيخ الوائلي.

2022/03/06 | 12:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

نلاحظ أحيانا حين تجرى بعض اللقاءات أو

الحوارات مع قسم من الخطباء فيوجه

المُحاوِرُ سؤالا فحواه : من هو أستاذك

أو مثلك الأعلى في الخطابة ؟ فسرعان ما

يكون الجواب لبعض منهم : المرحو

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