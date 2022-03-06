سيناريوهات ما بعد سقوط كييف: حكومة منفى تعتمد حرب العصابات لاحراج الروس

2022/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة “واشنطن بوست”، عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، قولهم إن حلفاء أوكرانيا يبحثون كيفية تأمين قيادة أوكرانية بديلة اذا ما قتل الرئيس الأوكراني.

وبحسب الصحيفة، فأن الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني، والتي تستمر في التدفق إلى البلاد، ستكون حاسمة لنجاح حركة التمرد، والتي يمكن أن توجه عمليات حرب العصابات ضد المحتلين الروس.

وأشارت الى انه إذا اختارت واشنطن وحلفاؤها دعم تمرد عسكري، فسيكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوة المحورية له.

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