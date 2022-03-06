2022/03/06 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار ،اليوم الأحد، لإحياء الذكرى الأولى لزيارة بابا الفاتيكان إلـى العراق العام الماضي.

وقال مسؤول محلي إن 120 شخصية أجنبية تمثل سفراء دول عدة ترافقهم شخصيات وطنية، وصلوا إلى مدينة أور الأثرية عبر مطار الناصرية، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى مدينة اور الاثرية، واعتبار هذا اليوم يوماً للتسامح العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة أور الأثرية تحيي الذكرى الأولى لزيارة البابا التاريخية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة أور الأثرية تحيي الذكرى الأولى لزيارة البابا التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).