لم تُعرض من قبل.. صورة للأميرة ديانا التُقطت قبل 34 عامًا

2022/03/06 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرض صورة للأميرة ديانا للمرة الأولى أمام الجمهور، داخل معرض جديد افتتح الجمعة في قصر كينسينغتون في العاصمة البريطانية لبندن.

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