وفد أمني رفيع يصل صلاح الدين.. هذه أهدافه - عاجل

2022/03/06 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوصول وفد أمني رفيع إلى محافظة صلاح الدين، فيما كشف أبرز أهداف الزيارة ومحاورها.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "وفدا عسكريا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومدير العمليات المركزية بالحشد الشعبي، وصل الى محافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "الوفد بدء بزيارة مقر لواء المغاوير في منطقة الحسان في ناحية حمرين وعقد اجتماعا مع قائد عمليات صلاح الدين وامري التشكيلات في الجيش والحشد الشعبي".

وأوضح المصدر، أن "الزيارة تهدف الى تقييم الوضع الامني في مناطق شرق المحافظة والعمل على اعادة القرى النازحة الى مناطق سكناها".وتابع، أن "الوفد وعلى هامش الزيارة، ألتقى بعدد من شيوخ العشائر في المنطقة الذين ابدو بدورهم تثمينهم للجهود الامنية المبذولة في القاطع مطالبين باعادة ١٣ قريه في مناطق العيث بعد تهجيرهم منها عام ٢٠١٤".

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