القبض على ارهابيين اثنين في ديالى ونينوى

2022/03/06 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الاحد، عن القبض على ارهابيين اثنين في محافظتي ديالى ونينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة لشعب استخبارات الفرق الاولى والعاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات الالوية في تلك الفرق وبمشاركة قوات تابعة لقيادة القوات البرية في قواطع العمليات”.واضاف […]

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