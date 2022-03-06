علماء تكنلوجيا يضعون نموذج لتنبؤ بعاصفة السيتوكين عند الإصابة بـ “كوفيد-19”

2022/03/06 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تمكن علماء جامعتي أريزونا وهارفارد والمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة من وضع نموذج رياضي يمكنه التنبؤ بحدوث عاصفة السيتوكين لدى المصابين بـ “كوفيد-19”.ووفقا للخبراء، يحاكي هذا النموذج عمل منظومة المناعة في الجسم عندما تواجه العدوى المرضية.وهذا النموذج عبارة عن مجموعة من المعادلات الرياضية التي تصف “العلاقة” […]

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