 الاطار يكشف عن اوراق لعبته خلال جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية

2022/03/06 | 12:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الاطار التنسيقي عقيل الفتلاوي، الاحد، عن توجه الاطار التنسيقي الى استخدام الثلث الضامن النيابي لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في حال اخفاق مرشح الاتحاد الوطني من الحصول على منصبه، مبينا ان الاطار سيدعم برهم صالح للرئاسة رغم بعض التحفظ.وقال الفتلاوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الاطار […]

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