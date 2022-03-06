الخارجية: زيارة البابا إلى العراق عنوانٌ للقدرةَ على المُضيِّ لمواجهةِ التحديّات

2022/03/06 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، ان زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق عنوان نستلهم منه القدرة على المضي مجتمعين موحدين لمواجهة التحديات.

وقال حسين في كلمته خلال الذكرى السنوية لزيارة البابا الى العراق، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "زيارة قداسة البابا فرنسيس لأرض الحضارات ومهد التنوّعِ والتسامح، وحضوره في بغداد والنجف الأشرف وأُور وأربيل ونينوى، عكسَ إشراقة هذه الأرض وحيويةِ بقائها بأديانها وطوائفها وإثنيّاتها التعدديّةُ الوطنيّة".

واضاف، ان "الزيارة تعد عنوانٌ نستلهمُ منه القدرةَ على المُضيِّ مجتمعينَ موحّدين لمواجهةِ التحديّات، مُستندينَ إلى تضحيات أبناء الشعب على إختلاف إنتماءاتهم في تثبيت الأمن والإستقرار وإستعادة الدورِ المأمول للعراق ضمن نسق التفاعلات الإقليميّة والدوليّة".

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