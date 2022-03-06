فلاحو ديالى يعلنون الاستنفار استعدادا لتظاهرة الأربعاء

2022/03/06 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، عن استنفار اعضائه استعدادا لتظاهرة الاربعاء القادم.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وضع الزراعة في ديالى دخل نفق مظلم في ظل تحديات كبيرة ستؤدي الى انهيارها خاصة مع ازمة الجفاف والازمات الاخيرة”.واضاف التميمي،ان” الاتحاد استنفر اعضائه من اجل اطلاق تظاهرة شعبية […]

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