بحوزته مسدس.. القبض على احد تجار المخدرات في واسط

2022/03/06 | 12:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، عن القاء القبض على احد تجار المخدرت وضبط بحوزته مواد مخدرة ومسدس اثناء العملية.وذكرت المديرية في بيان، أن “مفارز مديرية مكافحة المخدرات القت القبض على متهم وفق المادة ٢٨ مخدرات وتم ضبط بحوزته على حبوب نوع صفر واحد وعددها ٤٥ حبه وعشرة غرام من مادة الكريستال المخدرة […]

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القبض على احد تجار المخدرات في واسط أولاً على الايام نيوز.

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