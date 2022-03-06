المحكمة الاتحادية العليا تقرر تاجيل دعوى محافظ نينوى السابق

2022/03/06 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، تاجيل دعوى محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ضد لجنة 29.وقال المحكمة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) انه "تقرر تاجيل دعوى محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب ضد لجنة 29 الى 15_3".

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