2022/03/06 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

وصل وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومدير العمليات المركزية بالحشد الشعبي الى محافظة صلاح الدين للاطلاع ميدانياً على الوضع الأمني في المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "وفداً عسكرياً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومدير العمليات المركزية بالحشد الشعبي وصل الى محافظة صلاح الدين".

وأضاف ان الوفد بدء بزيارة مقر لواء المغاوير في منطقة الحسان في ناحية حمرين وعقد اجتماعا مع قائد عمليات صلاح الدين وامري التشكيلات في الجيش والحشد الشعبي.

وأوضح مراسلنا إلى أن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع الامني في مناطق شرق المحافظة والعمل على اعادة القرى النازحة الى مناطق سكناها، مبيناً انه على هامش الزيارة التقى الوفد بعدد من شيوخ العشائر في المنطقة الذين أبدوا بدورهم تثمينهم للجهود الأمنية المبذولة في القاطع مطالبين بإعادة 13 قريه في مناطق العيث بعد تهجيرهم منها عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني برئاسة الشمري يصل إلى صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني برئاسة الشمري يصل إلى صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).