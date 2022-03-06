2022/03/06 | 12:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: GgSUcv53bJk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زيـــن العــراق تستعـرض سـرعة الانتـرنـت ببطـولة تحـدي الأساطيـر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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