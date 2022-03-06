القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في 3 محافظات

2022/03/06 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض

على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في

ثلاث محافظات

وافاد بيان لخلية الاعلام الامني ،، انه

بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات دقيقة

لشُعبْ استخبارات الفرق الاولى

والعاشر

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