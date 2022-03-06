العراق يصدر أكثر من 7 ملايين برميل نفط لامريكا في الشهر الماضي

2022/03/06 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،

يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية

لأمريكا بلغت أكثر من 7 ملايين برميل في

شهر شباط الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها ، ان “العراق

صدر من النفط الخام الى امريكا خ

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