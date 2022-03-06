نجم الكرة الهولندية سيدورف يعلن إسلامه

2022/03/06 | 12:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النجم السابق للكرة الهولندية

والعالمية والمدرب السابق كلارنس

سيدورف إسلامه، وذلك في منشور عبر حسابه

الرسمي على موقع "إنستغرام".

وكتب سيدورف الذي لعب لأياكس وريال

مدريد وإنتر ميلان وميلان: "شكر خ

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