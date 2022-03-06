إضراب الكوادر التربوية في السليمانية

2022/03/06 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أضربت عدد من الدوائر في محافظة السليمانية، الاحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأكثر من 50 يوما.وقال مراسل /المعلومة/، إن الكوادر التربوية أضربت عن الدوام في عموم محافظة السليمانية، كما أضربت دوائر البلدية والصحة.وأضاف، أن الموظفين هددوا بالتظاهر واستمرار الإضراب، إذا لم تقم حكومة الإقليم بصرف رواتبهم خلال يومين.وتستمر مشكلة […]

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