اليوم الثاني على التوالي. أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

2022/03/06 | 12:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 آلاف دينار و415 ألفاً.

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