لتأييده بوتين.. فيديو طرد شاب على الهواء خلال برنامج يثير تفاعلا

2022/03/06 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية طرد شاب دافع عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعمليات العسكرية التي أعلن عنها الأخير في أوكرانيا والتي دخلت أسبوعها الثاني.

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