شكوك حول مشاركة رونالدو في “ديربي” مانشستر

2022/03/06 | 12:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، المقررة مساء اليوم الأحد، وذلك بعد غيابه عن آخر تجمع لفريقه قبل المواجهة المرتقبة.وذكرت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، أن مدرب مانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، قام بتجميع التشكيلة المعتادة المكونة من 21 لاعبا في فندق “ذا لوري”، ولم يكن […]

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