صدور  اول تقرير أمني عن ” حوض كنعان” شرق ديالى 

2022/03/06 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاحد، عن مضامين اول تقرير امني عن حوض كنعان شرق ديالى.وقال مدير ناحية كنعان(20كم شرق بعقوبة) مهدي عبدالكريم الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوضع الامني في حوض كنعان مستقر لكن هذا لايعني انه لايضم تحديات والخروقات متوقعة في اي لحظة خاصة مع وجود فراغات تصل الى اكثر من […]

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