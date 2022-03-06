أكثر من 173 ألف عقار متجاوز عليها من قبل الجهات المتنفذة

2022/03/06 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف خبراء في مجال مكافحة الفساد عن عدد العقارات التابعة للدولة والتي جرى الاستيلاء عليها من قبل الجهات المتنفذة منذ 2003.

وقال عضو مجلس مكافحة الفساد السابق سعيد ياسين إن أكثر من 173 ألف عقار متجاوز عليها عدا عقارات الدولة في المنطقة الخضراء وكذلك عقارات الأفراد، كما لم تتضمن القائمة الأراضي الزراعية والأراضي والعقارات في إقليم كردستان.

وأوضح أن غالبية تلك العقارات تم التجاوز عليها بالاستحواذ وتزوير السجلات وتمزيق سجلات عقارية، وعقود البيع والشراء الوهمية.

وتابع، “هناك أكثر من 3 سجلات عقارية في الموصل مُزقت وأتلفت، يضم كل سجل منها 300 الى 400 عقار”.

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