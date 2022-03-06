تقرير: نحو 1600 مقاتل أميركي يلتحقون بالصراع في أوكرانيا

2022/03/06 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر صحفية أميركية إن العشرات من المحاربين القدامى الأميركيين الذين خدموا في العراق وأفغانستان قد التحقوا بالصراع في أوكرانيا.

وقدرت المصادر الصحفية دخول حوالي 1600 مقاتل أميركي الى أوكرانيا وفقا لرئيس الوزراء الأوكراني، بينما يستعد العشرات منهم للسفر لمقاتلة القوات الروسية وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وذكر مسؤول أوكراني أن 3 آلاف متطوع أميركي سيشاركون في كتيبة دولية لمقاومة القوات الروسية.

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