الكاظمي يفتتح المتحف الوطني بعد إعادة تأهيله ويحث على مواصلة استرداد الآثار

2022/03/06 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، المتحف الوطني العراقي بعد إعادة تأهيله ومعرض الآثار العراقية المستردة، فيما حث على مواصلة استرداد الآثار العراقية عن طريق التنسيق الدبلوماسي مع الدول.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي افتتح اليوم، المتحف الوطني العراقي بعد إعادة تأهيله وإجراء أعمال الصيانة على قاعاته"، مبيناً أن "الافتتاح تزامن مع يوم التسامح الوطني ومرور عام على الزيارة التأريخية لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق ولقائه التأريخي بسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله)".

وأضاف البيان أن "الكاظمي افتتح أيضاً معرض الآثار العراقية المستردة من خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، واليابان، وإيطاليا، ولبنان".

وأثنى رئيس الوزراء بحسب البيان على "الجهود التي بذلتها وزارة الثقافة وبقية الجهات، في الحفاظ على آثار العراق وتراثه"، حاثاً على "مواصلة استرداد الآثار العراقية عن طريق التنسيق الدبلوماسي مع الدول".

وشدد على "حق العراق في استعادة كل الآثار العراقية التي جرى تهريبها أو سرقتها قبل عام 2003 وبعده"، مؤكداً على "دعم الحكومة اللا محدود لجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاسترداد".

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