حكايات من الفولكلور الكوردي - كلمة السوء تطير بجناحين - ماجد الحيدر

2022/03/06 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر كلمة السوء تطير بجناحينترجمة ماجد الحيدرمرةً قال رجل فقير لزوجته:- يا فلانة، لا أعرف سبباً يدعونا للبقاء في هذه القرية التي لا أرض لنا فيها ولا ماشية.



فلنرحل منها ونذهب الى المدينة.وافقت الزوجة على فكرته، وما أن وصلا الى المدينة حتى قال لها:- اسمعي يا امرأة.



أينما ذهبتٍ في هذه المدينة وحيثما اجتمعتِ بالناس، سواء في الحارة أو عند جرف النهر ليكن ديدنكِ مدح الحاكم والثناء ......





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