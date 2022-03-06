صحيفة صينية تهاجم العنصرية البيضاء الغربية! - علاء اللامي

2022/03/06 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي وانغ ونون - ترجمة علاء اللاميرؤية الغرب لأزمة أوكرانيا كشفت عنصرية العرق الأبيض الكامنة فيه! الكاتب الصيني وانغ وِنْوِنْ – ترجمة: علاء اللاميأي نوع من الناس في مناطق الحروب، ذاك الذي يستحق التعاطف والدموع؟ وما الذي يجعل المرء يقرر إدانة الحرب؟ في الاشتباكات الجارية في أوكرانيا، لقد أعطى الغربيون جوابهم: إنه لون البشرة!منذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية، تدفق دعم كبير للأوكرانيين في جميع ......





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