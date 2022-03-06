السياق التاريخي لحرب أوكرانيا - الطاهر المعز

2022/03/06 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز ما وراء الأخبار المُعْلَنَةقد لا يأتي هذا المقال بجديد، ولكنه قد يُسلّط الضّوء على بعض الجوانب التي لا يأتي على ذِكْرِها الإعلام السائد، ويتجاهلُها، بل يتعمّد قَلْبَ الحقائق، وتَزْيِيف الوقائع التّاريخية، وتهدف هذه الفقرات إعادة التّذكير بالمَسار التّاريخي الذي أدّى إلى الحرب الحالية في أقصى الشرق الأوروبي.



هل يُعيد التاريخ نفسه؟تتكرّرُ عملية تشكيل المليشيات اليمينية المتطرفة ( ......





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