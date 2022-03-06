كتلة سياسية: حكومة الكاظمي فشلت بشكل ذريع في محاربة الفساد

2022/03/06 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد….اكد رئيس كتلة بيارق الخير النائب اسلابق محمد الخالدي، الاحد، أن حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي “فشلت” بشكل ذريع في محاربة الفساد في العراق.وقال الخالدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حكومة الكاظمي جاءت بشعار محاربة الفساد في البلاد لكن لم يتحقق اي شي وفشلت بشكل ذريع في تحقيق ايا من […]

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