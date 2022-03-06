هل انقطاع الطمث المبكر لدى النساء يُعتبر مؤشّرًا

2022/03/06 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة أوّلية إلى أنّ انقطاع الطمث قبل بلوغ سن الأربعين يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 35٪، في مراحل متقدمة من العمر.

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