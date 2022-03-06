الغزو الروسي يلقي بظلاله على القطاع السياحي في تركيا

2022/03/06 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطل الغزو الروسي على أوكرانيا القطاع السياحي في تركيا بشكل كبير، ونوري ساني واحد من أصحاب المطاعم الذي يخشى أن يفقد مصدر رزقه إذا طالت الأزمة في الجوار.

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