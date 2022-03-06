لغياب الدعم المالي.. لاعبات فريق البصرة للريشة يفترشن الارض في أربيل

2022/03/06 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ناشد مدرب فريق البصرة للريشة الطائرة، وزارة الشباب والرياضة بمنحهم مبلغاً مالياً من أجل عودتهم الى محافظة البصرة.يذكر ان الاتحاد المركزي للعبة لم يخصص لفريق البصرة أموال السكن والاقامة.وشارك الفريق في بطولة العراق باللعبة والتي اقيمت في محافظة اربيل .انتهى/ 25 ل

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