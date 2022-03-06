اصابة 4 اشخاص بحادث مروري في ديالى (صورة)



اصابة 4 اشخاص بحادث مروري في ديالى (صورة)
2022/03/06 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاحد، باصابة 4 اشخاص بحادث مروري في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “حادث مروري بين عجلة نوع سبورتج و (ستوتة) قرب فلكة الجوبة في بعقوبة بمحافظة ديالى ما ادى الى إصابة ٤ أشخاص”.

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