التحالف الثلاثي يعقد اجتماعاً في بغداد

2022/03/06 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

عقد التحالف الثلاثي، اليوم الأحد ، اجتماعاً في بغداد.

وذكر التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني (التحالف الثلاثي) عقدوا اجتماعاً في بغداد".

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