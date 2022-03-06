2022/03/06 | 13:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني , الاحد , ان تطبيق توزيع حصة النفط الإضافية على المواطنين ليس مستحيلا الا انه بحاجة الى تشريع قانون , مبينا ان تطبيقه في الوقت الحالي صعب جدا.وقال المشهداني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قضية المطالبة بتحويل 50% من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي : توزيع حصة النفط بحاجة الى تشريع وتطبيقه صعب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي : توزيع حصة النفط بحاجة الى تشريع وتطبيقه صعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).