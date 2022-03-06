زيدان والسفير الكندي يبحثان ملف المطلوبين للقضاء العراقي

2022/03/06 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، والسفير الكندي كريكوري كاليكان شؤون المواطنين من حملة الجنسية الكندية المطلوبين للقضاء العراقي.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 6 /3 /2022 السفير الكندي في العراق كريكوري كاليكان".واضاف ان اللقاء جرى خلاله متابعة شؤون المواطنين من حملة الجنسية الكندية المطلوبين للقضاء العراقي".

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