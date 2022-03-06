الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية في أوكرانيا

2022/03/06 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى الآن.وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم ، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.وأكدت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط […]

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