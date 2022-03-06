الديمقراطي: برهم صالح لن يعود لكرسي الرئاسة بعد العفو عن  تاجر مخدرات

2022/03/06 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاحد، حصول رئيس الجمهورية برهم صالح على ولاية ثانية ، مبينا ان صالح فقد جميع المساندين بعد العفو عن تاجر المخدرات والافراج عنه.وقال المندلاوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “برهم صالح فقد كل فرص الفوز بعد العفو عن تاجر مخدرات وان اختيار الاتحاد الوطني […]

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