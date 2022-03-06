ضباط شرطة يرقصون في شوارع أمريكا.. تحدي طريف يجتاح الانترنت

2022/03/06 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت مقاطع فيديو طريفة تظهر عناصر من الشرطة الأمريكية وهم يتنافسون للقيام بتحديات غريبة على الانترنت، ونشرت إدارة شرطة ساوثينغتون في ولاية كونيكتيكت مقطعًا تم تداوله على نطاق واسع، حيث يظهر فيه عناصر من الشرطة وهم يزامنون شفاههم على أنغام أغنية سيلين ديون “It’s All Coming Back to Me”.

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