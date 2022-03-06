حمى شراء” الطحين” تخلق قلقا في ديالى

2022/03/06 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن عمليات شراء غير مسبوقة لمادة الطحين من اسواق المحافظة، مشيرا الى ان ذلك اثار قلقا.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اسواق بعقوبة وبقية مدن ديالى شهدت مؤخرا عمليات شراء غير مسبوقة لمادة الطحين من قبل تجار واشخاص ونقلها الى شمال البلاد […]

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