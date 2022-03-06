ابتكار مسدس متعدد المهام لرواد الفضاء

2022/03/06 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر الأخصائيون في جامعة “فوينميخ بلطيق” للتقنية الحكومية مسدسا خاصا متعدد المهام سيستخدمه رواد الفضاء.وقد حصل المسدس على براءة الاختراع وتم إخضاعه لاختبارات عديدة.وقالت إحدى مصممات المسدس الجديد، أوليانا فويكو، في حديث أدلت به لوكالة “تاس” الروسية: قد حصلنا على براءة الاختراع ونختبر الآن المسدس من ناحية بيئة […]

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