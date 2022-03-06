المخابرات البريطانية: روسيا تلجأ للأساليب التي استخدمتها في الشيشان وسوريا

2022/03/06 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المخابرات البريطانية عن لجوء القوات الروسية الى أساليب مماثلة لتلك التي استخدمتها في الشيشان وسوريا.

وقالت المخابرات البريطانية ان روسيا تستخدم في هجومها على اوكرانيا الذخائر الجوية والأرضية بطريقة مشابهة لهجماتها على الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016 مبينة ان القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة بالسكان.

واضافت المخابرات البريطانية ان شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي مؤكدة ان حجم وقوة المقاومة الأوكرانية لا يزالان يشكلان مفاجأة لروسيا.

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