القبض على 12 متهما يتاجرون بالعملة المزيفة في بغداد وواسط وذي قار

2022/03/06 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني ،اليوم الأحد، القبض على اثني عشر متهماً يتاجرون بالعملات المزيفة في ثلاث محافظات.

وقال الجهاز في بيان انه تمكن من تفكيك شبكة لتجارة العملة المزيفة مؤلفة من خمسة أفراد في بغداد وبالجرم المشهود وضبط بحوزتهم خمسة عشر مليون دينار عراقي مزيف واسلحة خفيفة.

وألقت مفارز الجهاز في محافظة واسط القبض على عصابة مؤلفة من ثلاثة أفراد يقومون ببيع العملات المزيفة وبحوزتهم خمسة وعشرون مليون دينار مزيف وسلاح ناري غير مرخص فضلا عن القاء القبض على أربعة متهمين في محافظة ذي قار وبحوزتهم عشرة آلاف دولار مزيف وكمية من المخدرات.

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