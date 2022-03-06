2022/03/06 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـنزاهـة تـضبـط اختـلاس 800 مـليـون دينـار في إحدى دوائر البلدية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/06 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

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