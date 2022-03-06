أربيل تقضي بسجن ناشطة وناشط على خلفية مشاركتهما بالتظاهرات

2022/03/06 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قضت محكمة اربيل في إقليم كردستان العراق، الاحد، على ناشطين في التظاهرات الشعبية بالسجن لمدة عامين.وذكرت وسائل اعلام كردية، أن المحكمة قضت على الناشطة الكردية بيريفان ايوب بالسجن لمدة عامين كما اصدرت نفس الحكم على الناشط عبدالمطلب اللذين اعتقلا ضمن قضية بادينان.بدوره؛ قال بشدار عبدالرحمن عضو هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقده […]

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