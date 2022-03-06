بالوثيقة.. مخاطبة من رئاسة البرلمان للكاظمي لسحب يد أمين بغداد

2022/03/06 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب النائب الاول لرئيس البرلمان، اليوم الاحد، من رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، بسحب يد امين بغداد، علاء معن.

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مخاطبة من رئاسة البرلمان للكاظمي لسحب يد أمين بغداد أولاً على الايام نيوز.

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