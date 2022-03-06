2022/03/06 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7nH1MbNjJw4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثروات روسيا المهددة.. أين يحتفظ البنك المركزي الروسي باحتياطاته؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثروات روسيا المهددة.. أين يحتفظ البنك المركزي الروسي باحتياطاته؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).