 مصدر: ازدياد نشاط القوات الامريكية في التنف يحول دون افتتاح منفذ الوليد

2022/03/06 | 14:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاحد، بأن ازدياد نشاط القوات الامريكية داخل قاعدة التنف السوري حال دون افتتاح منفذ الوليد الحدودي مع سوريا.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” نشاط القوات الامريكية داخل قاعدة التنف السوري سجل نشاطا غير مسبوق لحركة القوات الامريكية في ظل […]

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