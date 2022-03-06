فيزا وماستر كارد تعلقان عملياتهما في روسيا

2022/03/06 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت شركتا الدفع الالكتروني بالبطاقات فيزا وماستركارد ،اليوم الأحد، تعليق عملهما في روسيا.

وأكدت شركة ماستر كارد انها قررت تعليق شبكة خدماتها في روسيا نظرا إلى الطبيعة غير المسبوقة للنزاع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة لكنها ستستمر في دفع أجور نحو مئتي موظف في البلاد.

من جهتها أعلنت شركة فيزا في بيان انها ستعمل مع زبائنها وشركائها داخل روسيا لوقف جميع تعاملات فيزا خلال الأيام المقبلة.

وبهذا الاجراء تنضم الشركتان إلى عدد متزايد من الشركات الأميركية الكبرى التي علقت أعمالها في الأراضي الروسية على خلفية غزو أوكرانيا.

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