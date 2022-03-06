2022/03/06 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ موظفو الدوائر الخدمية في السليمانية وحلبجة ،اليوم الأحد، اضرابا عن العمل احتجاجا على تأخير صرف رواتبهم الشهرية.

وذكرت مصادر محلية ان موظفي مديرية السياحة في كرميان وديوان محافظة حلبجة ومديريتي الثقافة والزراعة أعلنوا الاضراب عن العمل فضلا عن موظفي رئاسة بلدية ومديرية توزيع الكهرباء وعدد من منتسبي صحة السليمانية اضافة الى عدد من الكوادر التعليمية والتدريسية في محافظة السليمانية.

وجاء الاضراب على خلفية تأخر رواتب شهر شباط الماضي وتفاقم الازمة المالية وتداعياتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو الدوائر الخدمية في السليمانية وحلبجة يبدأون إضرابا عن العمل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو الدوائر الخدمية في السليمانية وحلبجة يبدأون إضرابا عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).